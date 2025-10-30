DESTACAN LABOR DE ALCALDE DE GONZÁLEZ EN SESIÓN SOLEMNE DE CONSEJO GENERAL CONSULTIVO DEL IPN A NIVEL NACIONAL

González, Tamaulipas; 30 de Octubre de 2025 – El Gobierno Municipal de González, a cargo del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, fue destacado como un municipio pionero a nivel nacional al asegurar la implementación de un Recinto Universitario Polivirtual en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Este trascendental logro fue destacado durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del XLIII Consejo General Consultivo del IPN, celebrada el 29 de agosto de 2025.

La Administración Municipal de González ha demostrado un firme compromiso con la justicia educativa y la democratización de la enseñanza, respondiendo a una de las encomiendas más importantes para la transformación. El proyecto, que busca eliminar las barreras de acceso a la educación media superior y superior, se alinea perfectamente con el Plan Nacional Educativo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaria de Innovación e Integración Social del IPN, Mtra. Yessica Gasca Castillo, presentó el caso de González como un ejemplo inspirador de colaboración interinstitucional. En su intervención, la Mtra. Gasca Castillo subrayó la importancia de la visión del alcalde para llevar la educación a las comunidades que históricamente han estado vulneradas, citando que cerca del 27% de los 41,400 habitantes de González está en edad de cursar estudios de nivel medio superior y superior, y no existía una oportunidad para ellos.

“Cuando hay voluntad y cuando están las ganas de los jóvenes de estudiar, los alejamos de cualquier distractor. Y eso es importante, porque en el mensaje de nuestro Director General es poner la técnica al servicio de la patria en todos los rincones,” afirmó la Mtra. Gasca Castillo.

El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez reafirma su compromiso de seguir Sumando Voluntades para que cada ciudadano de González tenga la oportunidad de acceder a una educación de calidad, sentando las bases para un futuro prometedor y una comunidad que verdaderamente se transforme.