INAUGURA ARMANDO MARTÍNEZ FESTIVIDADES POR EL DÍA DE MUERTOS CON CONCURSO MUNICIPAL DE ALTARES

En un ambiente lleno de color, tradición y respeto por las raíces mexicanas, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó este jueves el Concurso Municipal de Altares Tradicionales del Día de Muertos, realizado en la Plaza Constitución, en el marco de las festividades del Xantolo 2025 en el municipio.

Durante su recorrido por los altares instalados en el corazón de la ciudad, el edil destacó la importancia de preservar las costumbres que dan identidad a los altamirenses, al tiempo que reconoció la creatividad y dedicación de los participantes.

“Presencié la descripción del altar consagrado a nuestro gran amigo Juan Adrián Olvera Tavera (+) junto a su familia. Los espero a partir de este viernes para continuar con esta gran tradición en nuestra hermosa Laguna del Champayán”, expresó el Dr. Martínez Manríquez.

El evento marcó el arranque de una serie de actividades culturales y artísticas que se desarrollarán del 31 de octubre al 2 de noviembre, con el objetivo de promover la convivencia familiar y rendir homenaje a quienes han partido.

Programa de actividades del Xantolo Altamira 2025

Viernes 31 de octubre

18:00 horas. Concurso de catrinas y viejadas, con programa artístico en el Muelle Champayán.

18:30 horas. Recorrido por la zona centro y bulevar Cuco Sánchez rumbo al Muelle Champayán, donde los contingentes serán evaluados.

21:00 horas. Concurso de altares flotantes en la Laguna de Champayán.

Sábado 1 de noviembre

18:00 horas. Presentaciones artísticas.

18:30 horas. Segundo recorrido de catrinas y viejadas hacia el Muelle Champayán.

19:00 horas. Premiación de catrinas, viejadas y altares flotantes.

Domingo 2 de noviembre

Traslado de las festividades a Villa Cuauhtémoc, con el concurso de catrinas y viejadas, llevando el espíritu del Día de Muertos a las diferentes comunidades del municipio.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la identidad y las tradiciones que fortalecen el tejido social de la región.