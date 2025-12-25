INVITA ARMANDO MARTÍNEZ A CELEBRAR EL CONTEO DE AÑO NUEVO EN LA ISLA DE LA ESPERANZA

*El alcalde convoca a las familias altamirenses a despedir el 2025 con un espectáculo de pirotecnia musical y un ambiente de unión y esperanza

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para participar en el tradicional conteo de Año Nuevo, que se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 de la noche, en la Isla de la Esperanza.

El evento tiene como objetivo reunir a las familias altamirenses en un ambiente de sana convivencia para dar la bienvenida al 2026, con un programa especial que incluye show de pirotecnia musical y diversas sorpresas preparadas por el Gobierno Municipal.

“Queremos que las familias de Altamira se reúnan, celebren juntas y reciban el nuevo año con alegría, unión y esperanza. Están todos invitados a vivir una noche especial en la Isla de la Esperanza”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Las autoridades municipales reiteraron que se contará con un entorno familiar y seguro, e hicieron un llamado a la población a acudir y formar parte de esta celebración que busca fortalecer la convivencia social y el espíritu comunitario.