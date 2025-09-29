GÓMEZ FARÍAS CELEBRA CON JÚBILO SU 156 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN

El Presidente Municipal Frank de León encabezó los festejos, que incluyeron una misa de acción de gracias y un acto cívico en la Plaza Principal.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Desde las primeras horas del día, el municipio de Gómez Farías se vistió de gala para conmemorar el 156 aniversario de su fundación. El Presidente Municipal, Frank de León, dirigió las celebraciones, marcando un día de orgullo y reflexión sobre la historia y el futuro de esta comunidad.

Los festejos iniciaron con una emotiva misa de acción de gracias, donde los habitantes se reunieron para agradecer los 156 años de historia y prosperidad del municipio. La ceremonia religiosa sirvió como un momento de recogimiento y unión, en el que se recordó a los fundadores y a quienes han contribuido al desarrollo de Gómez Farías a lo largo de los años.

Posteriormente, la Plaza Principal se convirtió en el epicentro de la celebración cívica. Autoridades municipales, representantes civiles, estudiantes de los diversos planteles educativos del municipio y ciudadanos en general se congregaron para participar en un acto solemne en reconocimiento a la fundación de Gómez Farías. Los honores correspondientes fueron rendidos, resaltando el respeto y la admiración por la historia local.

Durante el evento, el Alcalde Frank de León expresó su gratitud a las escuelas, invitados especiales y miembros de su cabildo por su participación en este histórico acto. En un mensaje lleno de entusiasmo, el edil exclamó: “¡Listos para seguir festejando!”, invitando a todos los presentes a continuar disfrutando de las actividades programadas para celebrar el aniversario del municipio. La celebración continuará con eventos culturales y recreativos para toda la familia.