FRANK DE LEÓN IMPULSA LA MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL NACIMIENTO CON PANELES SOLARES

El alcalde de Gómez Farías se reunió con usuarios del sistema de agua potable para supervisar el proyecto que busca optimizar el servicio y reducir costos de operación.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. — En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura básica y promover el uso de energías limpias, el alcalde Frank de León realizó una visita de trabajo a la comunidad de El Nacimiento, donde sostuvo un diálogo directo con los usuarios del sistema de agua potable local.

El eje central del encuentro fue la planeación e instalación de un sistema de paneles solares diseñado específicamente para abastecer la red hidráulica. Esta iniciativa busca no solo garantizar la eficiencia en el suministro de agua, sino también generar un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica, asegurando la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Durante la reunión, el edil escuchó las inquietudes de los habitantes y reafirmó el compromiso de su administración con la modernización de las comunidades rurales. De León enfatizó que la llegada de esta tecnología es apenas el inicio de una etapa de transformación para la zona.

“Lo mejor está por venir, se vienen más proyectos para esta gran comunidad”, aseguró el mandatario municipal ante los vecinos presentes.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Gómez Farías apuesta por soluciones tecnológicas que impacten directamente en el bolsillo y la calidad de vida de las familias, consolidando a El Nacimiento como un punto decisivo para el desarrollo regional.