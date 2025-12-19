INICIA MIGUEL ZÚÑIGA OPERATIVO “NAVIDAD SEGURA 2025” EN GONZÁLEZ

El Presidente Municipal encabezó el banderazo de salida junto a SEDENA, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia.

“La seguridad es una construcción diaria que hoy blindamos por el bienestar de todos”, destacó el Alcalde.

González, Tamaulipas. – Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de los habitantes de González y de quienes transitan por la región durante las festividades decembrinas, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, encabezó el inicio del operativo “Navidad Segura 2025”.

En un acto que simboliza la unidad y la coordinación institucional, el Alcalde estuvo acompañado por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, destacando que en Tamaulipas y en González hoy se vive una nueva realidad en materia de seguridad gracias al liderazgo estatal del Dr. Américo Villarreal y la suma de voluntades.

Durante su mensaje, el Dr. Miguel Zúñiga, con su visión como profesional de la salud, enfatizó que la prevención es la herramienta más efectiva para salvar vidas:

“Como médico, conozco el valor del sacrificio de quienes velan por los demás, pero también sé que la seguridad más efectiva empieza con la prevención. Hago un llamado fraterno a la población: sean nuestros mejores aliados. La prudencia al volante no es solo una regla, es un acto de amor hacia sus familias”, expresó el edil de 34 años.

El operativo contempla vigilancia permanente en carreteras, zonas urbanas y rurales, con el objetivo de alcanzar un saldo blanco. El alcalde reconoció el trabajo del 15vo Batallón de Infantería de la SEDENA, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y los cuerpos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes mantendrán un despliegue estratégico en todo el territorio municipal.

En el evento estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Jaime Salgado Portes; el Oficial Roberto Carlos Pérez Gutiérrez, de la Guardia Nacional; el Teniente de Infantería David Castañeda Hernández (SEDENA); el Comandante José Fernández Israel de la Guardia Estatal; así como representantes de Tránsito y Protección Civil Estatal y Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de González reafirma su compromiso para garantizar que esta temporada sea una celebración de paz y armonía para todos.