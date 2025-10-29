GOBIERNO MUNICIPAL IMPULSA LA ECONOMÍA: COMERCIANTES DE GONZÁLEZ RECIBEN MICROCRÉDITOS DE FONDO TAMAULIPAS

Gracias a la gestión municipal, la Secretaría de Economía Tamaulipas entregó apoyos que fungirán como un motor para el crecimiento de emprendedores y pequeños negocios locales.

GONZÁLEZ, TAMPS. – En un esfuerzo por fortalecer la economía local y apoyar a los microempresarios del municipio, comerciantes de González recibieron apoyos económicos provenientes de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, a través del programa Fondo Tamaulipas.

La entrega de estos microcréditos fue concretada gracias a la gestión activa de la actual administración municipal, reconociendo la importancia de estos recursos para el desarrollo continuo de los emprendedores y pequeños negocios locales. “Estos microcréditos del programa Fondo Tamaulipas son un motor para que nuestros emprendedores y pequeños negocios sigan creciendo,” señalaron autoridades.

El evento contó con la valiosa presencia de la Lic. Eliam Bentacourt Rodríguez, asesora de microcréditos de Fondos Tamaulipas, quien brindó orientación detallada a los beneficiarios sobre el uso y aprovechamiento de los apoyos.

Acompañaron el acto el Lic. Abelardo Domínguez, Director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal; el Lic. Moisés Morales Sánchez, de la Jefatura de Desarrollo Económico en el Municipio; y Cristina Esthela Meza Canales, Coordinadora de Comerciantes, quienes destacaron el compromiso del gobierno con el sector productivo de González.

Las autoridades municipales invitan a los interesados en acceder a estos beneficios a acercarse a las instalaciones de la Presidencia Municipal, en el área de Desarrollo Económico. “¡No te quedes con la duda! Acércate a las instalaciones… ¡Estamos para servirte!”, concluyeron.