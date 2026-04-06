ATIENDE DIF EL MANTE CASOS DE ADULTOS MAYORES POR EXTRAVÍO

​* A través de la Procuraduría se protegió a 6 adultos reportados por desorientación mental.

​Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del Sistema DIF El Mante brindó atención a un promedio de seis casos de adultos mayores en situación de extravío por desorientación mental.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 de dar respuesta oportuna a los reportes ciudadanos canalizados a través del número de emergencias 911, así como del trabajo interinstitucional enfocado en la protección de los sectores más vulnerables.

Por instrucción de la presidenta municipal, Patty Chío, se fortalece la atención humanitaria al sector más sensible de la sociedad, garantizando que las personas adultas mayores reciban el apoyo necesario para salvaguardar su integridad y bienestar.

“El Sistema DIF El Mante, a través de su equipo multidisciplinario, brinda atención integral que incluye servicios de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y trabajo social, con el objetivo de lograr su reintegración familiar y dar seguimiento a sus condiciones de vida”, destacó la directora del organismo Erika Torres Velázquez, quien dijo fueron reportes por desorientación mental y un abandono social.

Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de velar por quienes más lo necesitan, promoviendo una atención digna y oportuna para los adultos mayores; para quienes la Procuraduría está al pendiente de atender cualquier reporte garantizando su protección.