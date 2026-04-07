DESARROLLA LA UAT BIOFERTILIZANTES LÍQUIDOS A PARTIR DE LOMBRICOMPOSTA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), desarrolla un proyecto de tesis enfocado en la producción de lixiviados a partir de procesos de lombricomposta, en el que participa Yair Zúñiga Rivera, estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniero Agrónomo, quien actualmente se encuentra en la etapa final de su trabajo.

El proyecto contempla la evaluación de distintos sustratos orgánicos, como estiércoles de origen equino, bovino y caprino; así como el aprovechamiento de residuos de frutas y verduras, específicamente cáscaras de plátano y sandía.

El objetivo es analizar su impacto en el desarrollo de las lombrices y obtener nutrientes mediante procesos biológicos controlados.

De acuerdo con los avances, los tratamientos basados en estiércol bovino han mostrado resultados favorables en la generación de lixiviados, lo que abre la posibilidad de su aplicación como insumo en prácticas agrícolas sustentables.

Este tipo de investigaciones cobran relevancia al ofrecer alternativas que permiten reducir el uso de productos químicos y avanzar hacia modelos de producción amigables con el medio ambiente.

El estudiante destacó que este trabajo, dirigido por la investigadora Juana María Coronado Blanco, no solo contribuye a su formación académica, sino que también representa una oportunidad para explorar la obtención de certificaciones orgánicas y comprender el comportamiento biológico de las lombrices en función de los diferentes insumos utilizados.

Asimismo, señaló que, una vez concluida la tesis, contempla continuar con estudios de posgrado orientados a la evaluación de lixiviados en cultivos de cítricos, una actividad de gran importancia para la región centro de Tamaulipas.

Con iniciativas como esta, la UAT reafirma su papel como una institución que fomenta la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo sostenible, impulsando investigaciones que generan conocimiento útil y aplicable en beneficio de Tamaulipas y del país.

Cuarto Poder de Tamaulipas/