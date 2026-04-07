TURISMO, PALANCA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN TAMAULIPAS

-Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo participó en la Glosa del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, afirmó que para esta administración, que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, el turismo se ha consolidado como una de las principales palancas de desarrollo económico y social en Tamaulipas.

Ante el diputado presidente de la Mesa Directiva, Sergio Ojeda Castillo y las y los diputados, así como el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, el funcionario también anunció que varias inversiones turísticas están por concretarse en la zona sur de la entidad.

Al brindar un amplio informe, Hernández Rodríguez dijo que durante 2025, el estado registró una afluencia superior a los 17.4 millones de personas, lo que representa un incremento de más de 3.2 millones respecto al año anterior, generando una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos.

Puntualizó que la gran mayoría de estos visitantes se moviliza por vía terrestre, lo que confirma la relevancia del turismo carretero y la efectividad de las acciones de seguridad, infraestructura y atención en nuestras principales rutas.

También señaló que como parte fundamental de esta hospitalidad y aprovechando la posición geográfica de Tamaulipas, se implementaron diversas campañas como “Paisano, regálale un día a Tamaulipas”.

De igual manera, dijo ante las y los legisladores, que como resultado del trabajo estratégico en materia turística, Tamaulipas fue designado como sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, el evento más importante del país en este segmento.

Esta designación -dijo- permitirá reunir en nuestro estado a los 177 Pueblos Mágicos de México, consolidando un escaparate nacional e internacional sin precedentes para la promoción de nuestros destinos.

Los indicadores de afluencia, derrama económica, empleo y posicionamiento confirman que vamos en la ruta correcta, con un sector que responde, que avanza y que hoy ofrece resultados medibles, refirió.

“Pero más allá de las cifras, lo que hoy estamos construyendo es un turismo con sentido social, un turismo que integra a las comunidades, que genera oportunidades en las regiones y que proyecta una nueva imagen de Tamaulipas para México y el mundo”, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/