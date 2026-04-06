REPORTA PATTY CHÍO “SALDO BLANCO” EN SEMANA SANTA

* La Dirección Municipal de Protección Civil atendió con primeros auxilios en cuatro puntos a vacacionistas, pero sin incidentes graves; no se presentaron riñas, ni percances de consideración .

​Como resultado de un trabajo interinstitucional en materia de seguridad y auxilio por parte de los 3 niveles de Gobierno, la Presidenta Municipal Patty Chío reportó “saldo blanco” en sitios turísticos durante la semana mayor.

La Alcaldesa dijo que con recorridos y la presencia permanente en balnearios y centros recreativos, se brindaron servicios de primeros auxilios por lesiones leves y un caso de fractura, sin registrarse incidentes de mayor gravedad, según reportó la Dirección Municipal de Protección Civil.

Por parte de la corporación, se informó que en el balneario El Nacimiento se atendió a un total de cinco personas durante los tres días de operativo, pero por situaciones de bajo riesgo.

En La Difusora se brindaron dos atenciones a personas adultas, ambas por presión arterial, mientras que en el balneario El Limón no se registraron atenciones.

Por su parte, en Nueva Apolonia se atendieron dos casos: uno derivado de una fractura de clavícula y otro por cortadura de bajo riesgo.

La Dirección Municipal de Tránsito, informó que tampoco hubo incidentes viales de consideración ni personas lesionadas.

El Gobierno Municipal destaca el comportamiento responsable de la ciudadanía y visitantes, así como la coordinación entre las distintas corporaciones de auxilio, lo que permitió mantener condiciones seguras durante este periodo vacacional

Se reitera el llamado a la población a continuar atendiendo las recomendaciones de las autoridades para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de todas y todos.

Las autoridades continuarán trabajando en el operativo, garantizando la atención y protección de los vacacionistas.