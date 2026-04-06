EL MANTE: EL TRIUNFO DEL ORDEN Y LA FAMILIA

Crecimiento de un Liderazgo con sentido humano

Por: ALFREDO GARCIA BECERRA

El periodo vacacional de Semana Santa suele ser, para muchos municipios, un desafío que se debate entre la derrama económica y el riesgo del desorden. Sin embargo, en El Mante, este año la narrativa fue distinta. El balance final no se mide solo en pesos o en número de visitantes, sino en una cifra que vale oro para cualquier administración: saldo blanco.

Este resultado no es producto del azar, sino de una decisión política valiente y con visión social. La alcaldesa Patty Chío de la Garza marcó una pauta clara desde el inicio: los balnearios y centros recreativos debían ser espacios sagrados para la convivencia familiar.

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas en las zonas de recreo fue, sin duda, la piedra angular de este éxito. Mientras que en otros lugares se prioriza el consumo, en El Mante se priorizó la seguridad. Los números hablan por sí solos:

Cero riñas en los puntos de mayor afluencia, Cero atropellados y heridos de consideración. Cero accidentes vinculados al alcohol en las inmediaciones de los balnearios.

Es una ecuación simple pero difícil de ejecutar: a menor consumo de alcohol en áreas públicas, mayor tranquilidad para los padres de familia que buscan un espacio seguro para sus hijos. La alcaldesa demostró que se puede tener una fiesta turística vibrante sin necesidad de caer en los excesos que empañan la paz pública.

La respuesta de la ciudadanía y del turismo fue contundente. Con una ocupación hotelera al tope y una afluencia masiva en los parajes naturales, queda claro que el visitante no busca el descontrol, sino la certeza de que su integridad está resguardada.

El Mante se está posicionando con fuerza como un destino seguro e importante en Tamaulipas. Este crecimiento en el interés turístico refleja la confianza que proyecta la actual administración. Hay una comunión real entre el gobierno y la gente; una cercanía que se percibe cuando las autoridades cuidan los detalles que realmente importan a las familias.

Liderazgo con sentido humano

Lo ocurrido en esta Semana Santa es un reflejo del liderazgo de Patty Chío: un gobierno que escucha, que previene y que no le tiembla la mano para tomar decisiones que preserven el ambiente familiar.

Hoy, El Mante respira un aire de satisfacción. Se demostró que el turismo y la seguridad pueden ir de la mano, y que el saldo blanco es la mejor carta de presentación para un municipio que levanta la mano con orgullo en el mapa turístico del estado. Al final del día, lo más valioso que regresó a casa en estas vacaciones fue la tranquilidad de cada familia mantense.