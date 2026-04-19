“SIGAMOS TRABAJANDO UNIDOS POR LA TRANSFORMACIÓN”: PATTY CHÍO

* Al conmemorarse el 105 aniversario del traslado de poderes de Quintero a Villa Juárez, se destacan los avances de cada etapa de El Mante, hasta llegar al proceso de Transformación que vive actualmente: “Ha sido una tarea de todos” dice la Alcaldesa

Al encabezar la celebración del 105 aniversario del traslado de Poderes de Quintero a Villa Juárez hoy El Mante. La Presidenta Municipal Patty Chío hizo un llamado a la ciudadanía a trabajar unidos en la transformación, fortaleciendo la colaboración entre todos los sectores y seguir por el rumbo correcto para la consolidación de El Mante que todos quieren.

Acompañada por síndicos y regidores, autoridades municipales, el delegado Jorge Luis Gallegos y la Asociación de Nativos, destacó que la conmemoración de este hecho histórico que marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del municipio, es un acontecimiento que compromete a todos a trabajar en unidad y en un mismo rumbo

“Algo que me impusa a estar aquí, es decirles que quiero mucho a mi ciudad y quienes nos acompañaron hoy a trasladar la antorcha tienen el mismo compromiso que nosotros; Significa sueños y esfuerzo porque nuestra ciudad nos necesita unidos. Sigamos con ese mismo compromiso de trabajar por la ciudad que todos queremos”.

Luego del recorrido que realizó por la ciudad con el traslado de la antorcha que llegó hasta la plaza de fundadores para el encendido del pebetero que simboliza la unidad y la fusión de ambas comunidades; la Presidenta Municipal resaltó que aunque muchos no lo quieran ver, El Mante está avanzando en la transformación con obra municipales y del Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, donde se tiene el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum construyendo un mejor futuro para las generaciones.

“La invitación es seguir poniendo todo el corazón a nuestra ciudad, tenemos muchos desafios y sabemos que como Gobierno tenemos muchas responsabilidades y todos los días estamos trabajando por nuestra ciudad junto con el gobernador Américo Villarreal que ha destinado grandes inversiones a nuestro municipio.”

Patty Chío dijo que su gobierno es de puertas abiertas y escucha a la gente, reconociendo la aportación que muchos hacen con propuestas y acciones que van encaminadas al trabajo de unidad donde todos ponen su granito de azúcar .

Asistieron síndicos y regidores, el diputado local Alberto Moctezuma Castillo, integrantes de las asociaciones de nativos, sectores educativos, Sistema DIF, sindicatos como el SUTEM, Cruz Roja , así como direcciones y departamentos municipales.