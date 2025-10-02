XICOTÉNCATL SE ILUMINA DE ROSA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Xicoténcatl Tamps.– En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la presidenta municipal de Xicoténcatl, Lic. Mariela López Sosa, junto a la directora del Sistema DIF y funcionarios municipales, encabezó el encendido del lazo conmemorativo e iluminación rosa del Palacio Municipal.

Con esta acción, la administración municipal se suma a la cruzada nacional e internacional que busca concientizar a la población, especialmente a las mujeres, sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad que, diagnosticada a tiempo, es curable.

En su mensaje, la alcaldesa destacó la necesidad de trabajar de la mano entre sociedad y gobierno, sumando esfuerzos con organizaciones civiles y actores comunitarios para impulsar acciones que fortalezcan la salud y el bienestar de todas y todos.

“El cancer de seno detectado a tiempo salva vidas, que las mujeres y hombres que padecen está enfermedad, queremos decirles que no están solos y que si necesitan ayuda, aquí estamos para proporcionárselas”, expresó la presidenta municipal.

El encendido simbólico y el lazo rosa que acompaña esta iniciativa representan la unidad de Xicoténcatl en torno a la salud de las mujeres, así como el firme compromiso de construir una red de apoyo que fortalezca la esperanza y la vida.