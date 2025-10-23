OCAMPO DESLUMBRA EN LA FERIA TAMAULIPAS 2025 CON MUESTRA GASTRONÓMICA

El alcalde Melchor Budarth Báez y su esposa, Martha Uresti de Budarth, encabezaron la presentación de platillos típicos que resaltan la riqueza culinaria del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- El stand de Ocampo se convirtió en uno de los puntos más concurridos de la Feria Tamaulipas 2025, gracias a la exquisita muestra gastronómica que ofreció a los asistentes. El alcalde C.P. Melchor Budarth Báez, acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, fueron los anfitriones de esta noche especial, en la que los sabores tradicionales de Ocampo fueron los grandes protagonistas.

Desde temprana hora, el stand se vio colmado de visitantes ansiosos por degustar los platillos que hacen de Ocampo un verdadero orgullo tamaulipeco. La variedad de opciones culinarias fue uno de los aspectos más destacados, ofreciendo un recorrido por la historia y las costumbres del municipio a través del paladar.

El alcalde Budarth Báez expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo la muestra gastronómica, destacando la importancia de promover y preservar las tradiciones culinarias de Ocampo. “Para nosotros es un honor compartir con todos los tamaulipecos la riqueza de nuestra gastronomía”, afirmó el edil. “Esta es una oportunidad para mostrar al mundo la identidad y el sabor único de Ocampo”.

Por su parte, la C.P. Martha Uresti de Budarth, Presidenta del Sistema DIF Municipal, resaltó el trabajo de los cocineros y cocineras que hicieron posible esta deliciosa muestra. “Su talento y pasión son un ejemplo del espíritu trabajador y creativo de nuestra gente”, señaló. “Estamos muy orgullosos de poder contar con su invaluable contribución”.

La noche en el stand de Ocampo culminó con un ambiente festivo, en el que la música y la alegría contagiaron a todos los presentes. La muestra gastronómica no solo deleitó los paladares, sino que también sirvió como un escaparate para mostrar la riqueza cultural y el potencial turístico de Ocampo. Sin duda, una noche inolvidable para el municipio y para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus sabores tradicionales en la Feria Tamaulipas 2025.