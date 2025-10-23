COMPARTE PATTY CHÍO GASTRONOMÍA MANTENSE EN FERIA TAMAULIPAS 2025

* Los tradicionales “tacos rojos Govea” y mezcal “Pecado original” integraron el dúo que se compartió con las familias tamaulipecas,

En el marco de la muestra gastronómica en la región sur de la entidad, el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío, deleitó los paladares tamaulipecos que asistieron este miércoles a la Feria Tamaulipas 2025.

Con la asistencia de la represente de la Secretaria de Economía Ninfa Cantú Deándar, la sub-Secretaria de Inversión Anabell Flores Garza, inauguró la muestra gastronómica de la región sur.

La Alcaldesa Patty Chío compartió con los alcaldes de la región sur y familias asistentes, los tradicionales “tacos rojos”, platillo con el que es identificado El Mante.

” Pecado original”, mezcal de agave ocupó un lugar especial en la muestra, siendo compartido como una bebida propia de la región cañera.

“Nos sentimos muy contentos de compartir con las familias tamaulipecas una muestra de lo que es El Mante, los tacos rojos son un platillo típico de esta región y el mezcal artesanal de agave que también se suma a la lista gastronómica para deleite de los paladares”.

Acompañada por regidores, la Presidenta recibió a visitantes en el stand de El Mante y reconoció que este tipo de espacios permiten promocionar la cultura, arte y gastronomía y los parajes naturales que son deleite del turismo que visita el municipio.

Por lo anterior agradeció la oportunidad al Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya , por permitir a El Mante participar en eventos de proyección estatal.

A este recorrido gastronómico se sumó el Secretario de Turismo Benjamín Hernández y la Secretaria de Bienestar Silvia Casas.