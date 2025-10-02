PARADOR TURÍSTICO EL JAGUAR SE VISTE DE ROSA EN GÓMEZ FARÍAS POR EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

El emblemático parador turístico se suma a la campaña de sensibilización impulsada por el Gobierno Municipal.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un gesto de apoyo y solidaridad, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, que preside el alcalde Frank de León, ha iluminado de color rosa el parador turístico El Jaguar, uno de los símbolos más representativos del municipio.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades del mes de concientización sobre el cáncer de mama. El objetivo es recordar a las mujeres la necesidad de realizarse revisiones periódicas. La autoexploración es fundamental para detectar oportunamente esta enfermedad, con ello se busca generar conciencia y promover la prevención en la comunidad.

El parador turístico El Jaguar, conocido por su belleza natural y su valor como punto de encuentro para visitantes y residentes, se ha convertido en un recordatorio visual de la necesidad de realizarse revisiones periódicas. La iluminación rosa, color distintivo de la lucha contra el cáncer de mama, busca generar un impacto emocional y fomentar la reflexión sobre la salud femenina.

El Gobierno Municipal de Gómez Farías invita a todas las mujeres a sumarse a esta campaña de concientización y a priorizar su salud. “¡Revísate! Tu salud es lo más importante”, es el lema que resuena en cada rincón del municipio durante este mes de octubre.