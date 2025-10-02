APOYAN GOBIERNO Y DIF A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Pacientes que recibirán prótesis ocular y de pierna, acuden a valoración al CREE Victoria.

Con apoyo de la Presidenta Municipal Patty Chío, el Sistema DIF El Mante envió al CREE Victoria a pacientes que recibirán prótesis de pierna y prótesis ocular.

Son personas con discapacidad a quienes desde el Gobierno de Tamaulipas y El Mante, se les apoya para mejorar su condición de vida y fueron valorados por personal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial para su terapia psicológica y física, además de que les realizaron pruebas para recibir las prótesis a su medida, beneficio del programa permanente del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra.María de Villarreal.

Erika Torres Velázquez Directora general del sistema DIF El Mante destacó que la inclusión es fundamental en cada acción que realiza el organismo en bien de las personas que lo necesitan, porque para el Gobierno de El Mante la gestión social es la clave del humanismo, cuidando siempre la salud de los mantenses.

“Gracias a la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas se beneficiarán con los programas permanentes de prótesis de pierna y el de extravismo y prótesis ocular “Cuidando tu visión”, mismos que están al alcance de los ciudadanos a quienes se les brinda una mejor calidad de vida”.

Dijo que los apapachos se siguen multiplicando en bien de la ciudadanía y en especial de personas con discapacidad para quienes el DIF Tamaulipas a través del DIF Mante tiene las puertas abiertas para atender sus necesidades.