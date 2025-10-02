SUPERVISA PATTY CHÍO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ARREGLO DE DRENAJES

Con un avance del 80 % de la obra, avanza la construcción de la obra que permitirá dar solución a los problemas de aguas residuales en las colonias Arbustos y Cárdenas.

Con el firme compromiso de dar solución a fondo al problema de aguas residuales de las colonias Arbustos y Enrique Cárdenas, la Presidenta Municipal Patty Chío supervisó los avances en la construcción del colector Benito Juárez.

La mega obra recibirá las aguas negras de este importante sector, que desde hace varios años ha sufrido de múltiples taponamientos que causan brotes de aguas negras, invadiendo las calles e incluso los domicilios de las familias.

“Es grato constatar los avances de la obra en una primera etapa y vemos que ya hay resultados parciales para solucionar el brote de aguas residuales”.

La alcaldesa destacó que en este primer año de Gobierno se invierte el 50 por ciento del presupuesto para dar solución al problema de drenaje en varios puntos de la ciudad, líneas que por años estuvieron desatendidas y que finalmente colapsaron.

“Estamos avanzando y no vamos a parar hasta que las familias vivan en mejores condiciones, sabemos que este es un proceso y que las obras de este año serán decisivas para cambiar y transformar los entornos en donde viven muchas familias”, dijo.

Destacó la Presidenta que este mismo avance se observa en otros sectores como la Progreso Social, Chapultepec y Aurora.