FORTALECE DIF EL MANTE ATENCIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE HUMANISTA

​* Programas sociales y atención ciudadana son de puertas abiertas, como lo ejerce la Presidenta Patty Chío desde el Gobierno de El Mante.

​Con un enfoque basado en el humanismo, el Sistema DIF El Mante mantiene una atención constante a la ciudadanía ante la alta demanda de apoyos y servicios en materia de asistencia social.

A través de los “Mensajeros de Paz”, se brinda atención directa a las familias, ofreciendo orientación, gestión y canalización en diversos programas que buscan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

​De manera diaria, personal del organismo atiende solicitudes relacionadas con apoyos alimentarios, asesoría jurídica, psicológica y otros servicios sociales para personas con discapacidad, priorizando a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

​La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó que estas acciones reflejan el compromiso de trabajar con sensibilidad y responsabilidad, manteniendo la política que desde el Gobierno Municipal ejerce la Presidenta Patty Chío de gobernar con puertas abiertas para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.

Con estas labores, el Sistema DIF El Mante reafirma su misión de servir con empatía y fortalecer el bienestar de las familias mantenses.