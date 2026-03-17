FORTALECE DIF EL MANTE ATENCIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE HUMANISTA

* Programas sociales y atención ciudadana son de puertas abiertas, como lo ejerce la Presidenta Patty Chío desde el Gobierno de El Mante.
Con un enfoque basado en el humanismo, el Sistema DIF El Mante mantiene una atención constante a la ciudadanía ante la alta demanda de apoyos y servicios en materia de asistencia social.
A través de los “Mensajeros de Paz”, se brinda atención directa a las familias, ofreciendo orientación, gestión y canalización en diversos programas que buscan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.
De manera diaria, personal del organismo atiende solicitudes relacionadas con apoyos alimentarios, asesoría jurídica, psicológica y otros servicios sociales para personas con discapacidad, priorizando a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó que estas acciones reflejan el compromiso de trabajar con sensibilidad y responsabilidad, manteniendo la política que desde el Gobierno Municipal ejerce la Presidenta Patty Chío de gobernar con puertas abiertas para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.
Con estas labores, el Sistema DIF El Mante reafirma su misión de servir con empatía y fortalecer el bienestar de las familias mantenses.