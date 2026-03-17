BRINDA PATTY CHÍO IMPULSO PERMANENTE A DEPORTISTAS

* ​Uniforma a niños y niñas de nivel básico que representarán a El Mante en Juegos Deportivos Estatales Escolares de Educación Básica.

​Con la representación del Gobierno Municipal de El Mante, la presidenta Patty Chío realizó la entrega de uniformes a las y los estudiantes que participarán en los Juegos Deportivos Estatales Escolares de Educación Básica.

​Con esta acción, se busca fortalecer la participación deportiva y fomentar el espíritu competitivo en niñas y niños, quienes representarán con orgullo a sus instituciones educativas y a El Mante en distintas disciplinas.

​Acompañada por regidores y autoridades educativas, la alcaldesa reiteró su compromiso con el impulso al deporte y el desarrollo integral de la niñez, destacando la importancia de brindarles herramientas que les permitan competir en óptimas condiciones.

​La alcaldesa reconoció el apoyo de los supervisores de las zonas 27 y 20 de Educación Física, a cargo de María de Jesús Lara Tijerina y Roberto Hernández Rangel, respectivamente, así como de todo el equipo de maestros que los respalda.

​Durante su mensaje, la presidenta municipal expresó:

​“Quiero expresar mi reconocimiento a cada uno de ustedes, deportistas, por su esfuerzo, entrega y dedicación. Son ejemplo para nuestra comunidad y orgullo para sus familias. A todas y todos ustedes, gracias por creer en El Mante. Sigamos trabajando juntos para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades y continúen poniendo en alto el nombre de nuestro municipio. ¡Mucho éxito en la competencia! Estamos con ustedes”.

​En esta justa deportiva participan más de 160 alumnos en disciplinas como: fútbol, voleibol, basquetbol 3×3, fútbol bandera, handball, bádminton y atletismo.

​Las escuelas participantes son: Ricardo Flores Magón, Miguel Hidalgo, Aquiles Serdán, Juan B. Tijerina (turno matutino), Club de Leones, Margarita Maza de Juárez, Héctor Pérez Martínez, Pedro J. Méndez, Adolfo López Mateos, Manuel Gual Vidal, Niños Héroes, Colegio Froebel y Enrique Rodríguez Cano.

​En el evento también estuvieron presentes autoridades educativas, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación de alumnos, docentes y entrenadores. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el deporte escolar y la promoción de estilos de vida saludables entre la niñez mantense.