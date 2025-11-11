LLEVA DIF FERIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESCUELAS

*Procuraduría de protección a niños, niñas y adolescentes orientan a alumnos a defender y cuidar sus derechos para una infancia feliz.

Con el propósito de que la niñez conozca sus derechos, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante, lleva pláticas a las escuelas.

A través de la Procuraduría de Protección a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores realiza la “Feria los derechos de los niños”, para concientizar a la población sobre la importante de que las infancias conozcan sus derechos y obligación para tener una vida feliz.

A nombre del Gobierno Municipal que Preside Patty Chío, la Directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez destacó que estas acciones van encaminadas precisamente a la protección de niños y niñas, por quienes el organismo vela todos los días.

“El DIF está para cuidar a los niños, no desintegramos familias, solo protegemos sus derechos para que tengan una infancia feliz y libre de violencia” dijo.

A invitación del Centro Regional de Desarrollo Educativo de la SET y junto a instancias de seguridad y protección civil, el equipo institucional del sistema DIF Mante visitó la primaria “Niños Héroes “, donde la Procuradora Sara González y personal de Trabajo Social y Psicología realizaron dinámicas para que los alumnos razonen y conozcan cada uno de sus derechos para su protección, defensa y cuidado cuándo se vean violentados.