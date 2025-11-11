FONDO TAMAULIPAS Y GOBIERNO DE GONZÁLEZ IMPULSAN EL COMERCIO LOCAL CON ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

González, Tamaulipas, 11 de noviembre de 2025 — En un esfuerzo coordinado para detonar el desarrollo económico municipal, el Gobierno de Tamaulipas realizó en González la entrega de Microcréditos del programa Fondo Tamaulipas a un nuevo grupo de comerciantes y emprendedores locales.

La acción subraya el compromiso de la administración estatal y municipal municipal con el fortalecimiento del tejido productivo de la región.

La entrega de recursos se gestionó a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, en coordinación con la Lic. Elian Betancurt, asesora del Programa Microcréditos de Fondo Tamaulipas.

La Lic. Elian Betancurt Rodríguez, asesora del programa Microcréditos de Fondo Tamaulipas, reconoció el apoyo del gobierno municipal en la gestión y logística.

“El área de Desarrollo Económico nos ha apoyado bastante recibiendo estas solicitudes y facilitando el contacto con los comerciantes. Hemos tenido grupos funcionando desde el inicio del sexenio del Gobernador Américo Villarreal, y la colaboración del municipio ha sido fundamental, incluso para transportar a los acreditados que requieren acudir a la ciudad de El Mante, asegurando que el recurso sea accesible para todos.”

En esta ocasión, se benefició a un nuevo grupo de cinco comerciantes en su primera etapa de $5,000 pesos, con la posibilidad de escalar hasta los $40,000 pesos. El Director de Desarrollo Económico y Turismo de González resaltó que este vínculo con el estado es vital para fortalecer el comercio gonzalense y mejorar la calidad de vida de las familias.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con el fomento del autoempleo y la inversión productiva, asegurando que los programas estatales lleguen de manera eficiente y directa a la ciudadanía. Se facilitó, además, la logística para que los beneficiarios pudieran hacer efectivo el recurso en la ciudad de El Mante.