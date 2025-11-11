FRANK DE LEÓN ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL 76 ANIVERSARIO DEL EJIDO PLAN DE GUADALUPE Y REFRENDA SU APOYO

El alcalde de Gómez Farías fue el invitado de honor en la ceremonia de aniversario, donde felicitó a los habitantes y se comprometió a seguir trabajando por el bienestar de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El presidente municipal, Frank de León, asistió a la emotiva celebración del 76 aniversario de la fundación del ejido Plan de Guadalupe, un evento que reunió a familias y autoridades para conmemorar la rica historia de esta localidad.

Durante el acto, el alcalde de León se dirigió a los presentes para externar su felicitación y reconocimiento a la comunidad por sus más de siete décadas de esfuerzo y progreso. “En horabuena a esta bonita comunidad, siempre contarán con un servidor para seguir adelante”, expresó el mandatario, refrendando su compromiso incondicional con el ejido.

La presencia del edil en el festejo subraya el interés y la prioridad que la actual administración municipal otorga al desarrollo y la atención de las comunidades rurales en Gómez Farías. Los habitantes de Plan de Guadalupe agradecieron el gesto y las palabras del alcalde, esperando que su compromiso se traduzca en futuros proyectos que beneficien a sus familias.

El aniversario concluyó con diversas actividades cívicas y festivas que destacaron la unión y el orgullo de pertenecer a este histórico ejido tamaulipeco.