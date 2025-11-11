GOBIERNO FEDERAL ATIENDE RECLAMO DE LOS CAÑEROS DECRETA ARANCEL DE 156 % IMPORTACIÓN DE AZÚCAR

Javier Sánchez Chávez dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, A.C, agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su equipo de trabajo el respaldo y apoyo para el ordenamiento del mercado azucarero.

La dirigente de la ULPCA del Ingenio Mante Sonia Mayorga López reconoció que los aranceles anteriores eran insuficientes para proteger la agroindustria nacional ante la caída de precios internacionales, por ello reconoció el apoyo de la presenta Claudia Sheinbaum y de su dirigente nacional Javier Sánchez Chávez

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En una acción que busca estabilizar el mercado azucarero nacional, el gobierno federal ha emitido un decreto que incrementa significativamente los aranceles a la importación de azúcar. La medida, publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a las preocupaciones manifestadas por los productores de caña de azúcar sobre la amenaza que representan las importaciones y la caída de los precios internacionales para su rentabilidad.

El decreto modifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación del azúcar, estableciendo un arancel del 156%. Esta decisión ha sido recibida con beneplácito por los líderes del sector cañero, quienes ven en ella un respaldo importante para la economía de miles de familias que dependen de esta agroindustria.

Javier Sánchez Chávez, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, A.C. (UNPCA), expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su equipo de trabajo por su apoyo y comprensión de la situación que enfrenta el sector. “Este incremento arancelario tiene el propósito de mantener un orden en el mercado azucarero del país, que genere estabilidad en los sectores de la agroindustria y que permita eliminar distorsiones en el comercio, para salvaguardar el equilibrio del mercado global”, afirmó Sánchez Chávez. El líder cañero destacó que la medida busca generar estabilidad en la agroindustria y eliminar distorsiones en el comercio.

Por su parte, Sonia Mayorga López, dirigente de la ULPCA del Ingenio Mante, reconoció que los aranceles anteriores eran insuficientes para proteger la agroindustria nacional ante la caída de precios internacionales. Agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y de Javier Sánchez Chávez, resaltando la importancia de esta medida para la viabilidad del sector.

Con el inicio de la molienda cañera en el Ingenio Mante a la vuelta de la esquina, y con una cosecha local estimada de 935,766 toneladas en una superficie de 15,741.25 hectáreas, la noticia del nuevo arancel ha generado un ambiente de optimismo entre los productores locales. Mayorga López enfatizó que esta decisión del gobierno federal demuestra un claro compromiso con el sector productivo, e instó a sumar esfuerzos para superar los retos de la próxima zafra 2025-2026. La dirigente de la ULPCA subrayó que la medida llega en un momento crucial y refleja el compromiso del gobierno con el sector.