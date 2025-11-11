APOYA PATTY CHÍO ARREGLO DE CALLES EN LA NUEVA APOLONIA

* En San Martín Caballero perteciente al Nuevo Centro de Población, la Alcaldesa da el banderazo al arreglo de vialidades principales, acción que se realiza en equipo con la Comunidad

En el marco del aniversario del ejido San Martín Caballero, comunidad perteneciente a Nueva Apolonia, la presidenta Municipal Patty Chío dio el banderazo para el inicio de la rehabilitación de vialidades de esta población de la zona temporalera.

Con la asistencia de autoridades ejidales, delegacionales, ciudadanos, regidores y el Director de Bienestar Social Sergio Tulio Arvizu Andrade, la Presidenta Municipal Patty Chío dio el banderazo para la rehabilitación de vialidades que permitirá una comunicación más eficiente para los habitantes de este sector.

Patty Chío destacó el compromiso que existe con la familias de la zona temporalera, para hacer más eficiente los servicios públicos, permitiendo una comunicación más accesible para quienes se trasladan entre estas dos comunidades.

La Alcaldesa dijo que el trabajo se realiza en unidad con los habitantes de este sector y resaltó que se están uniendo esfuerzos por un beneficio colectivo.

Destacó que de esta misma forma se trabaja con el Gobierno de Tamaulipas y el apoyo de Américo Villarreal Anaya, respondiendo al proyecto de Nación de la la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo cual El Mante se transforma.