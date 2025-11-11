FORTALECE PATTY CHÍO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PÚBLICOS

* Con el respaldo del cabildo y recursos de Gobierno, adquiere un camión tipo pluma que dará servicio en alumbrado público

* En respuesta a gestiones, recibe donación de PEMEX un camión recolector y compactador Robus de 7 toneladas nuevo

Con el propósito de fortalecer las acciones de limpieza y mantenimiento urbano, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó la entrega de nuevas unidades que fortalecen el parque vehicular de la dirección de Servicios Públicos.

Acompañada por síndicos y regidores del Ayuntamiento, la Alcaldesa entregó un camión recolector y compactador Robus de 7 toneladas, modelo VW 2025, donado por Petróleos Mexicanos; así como un camión tipo pluma marca Dodge RAM 2016, con alcance de 14 metros adquirido por el Gobierno Municipal que permitirá realizar maniobras de elevación y mantenimiento en distintos puntos del municipio.

“Es así como seguimos trabajando en unidad por un Mante más limpio, ordenado y con mejores servicios para todas y todos, fortaleciendo el área de los servicios públicos para bien de los mantenses”, expresó Patty Chío.

Destacó que el compromiso de transformar El Mante sigue avanzando con el fortalecimiento al parque vehicular que por años no se renovaba.

Durante la entrega, se contó con la presencia de la regidora comisionada en Servicios Públicos Kristel Torres, la directora de Servicios Públicos, María de los Ángeles Ramírez Perales, así como del personal del SUTEM, quienes agradecieron el respaldo para mejorar sus condiciones de trabajo.

La alcaldesa destacó que el fortalecimiento del parque vehicular representa un compromiso con las y los mantenses, al permitir hacer más eficiente el servicio de recolección de basura y atención a la ciudadanía.

Anunció que en los próximos días se entregarán tres unidades más para la recolección de basura, con el objetivo de continuar esta área esencial del Gobierno Municipal.