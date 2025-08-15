EDILES DE OPOSICIÓN RESPALDAN LAS DECISIONES DE PATTY CHÍO

• Aplauden Decisiones de Alcaldesa Patty Chío en Servicios Públicos al anunciar la compra de tres camiones recolectores de basura

El Mante, Tamaulipas. En un reconocimiento a las acciones emprendidas por la alcaldesa Patty Chío, ediles de oposición del PAN y Movimiento Ciudadano en el cabildo de El Mante, expresaron su apoyo a las decisiones tomadas para mejorar los servicios públicos en la ciudad.

La adquisición de camiones recolectores de basura fue destacada como una medida necesaria y beneficiosa para la ciudadanía.

Los regidores reconocieron que la falta de inversión en equipo de recolección de basura durante más de 16 años había generado un rezago significativo en el servicio de limpieza pública.

“Como oposición, aplaudimos ese tipo de acciones y propuestas porque es un beneficio para la ciudadanía”, comentó el regidor de Movimiento Ciudadano Emigdio Ilizaliturri.

Además de la compra de camiones de basura, dijo que la alcaldesa ha estado al pendiente de otras acciones del Gobierno Municipal, como el mantenimiento del drenaje, la calidad del agua potable y el bacheo.

“La presidenta está haciendo buenas propuestas y por eso la estamos apoyando”, afirmó el regidor panista José Alfredo Rodríguez.

La alcaldesa Patty Chío ha demostrado con estas acciones estar enfocada en resolver problemas reales que afectan a los ciudadanos de El Mante, según la opinión de los regidores de oposición.