LLEGA A GONZÁLEZ APOYO DE LA FEDERACIÓN. ES SEDE DE LA PRIMERA CARAVANA PARA MUJERES EN PROPIEDAD SOCIAL EN TAMAULIPAS

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. — Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias, el municipio de González fue sede de la primera jornada de servicios “Caravanas de la Mujer en la Propiedad Social”, una iniciativa de la Procuraduría Agraria en conjunto con diversas dependencias del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

El alcalde de González como anfitrión del evento que tuvo lugar en la explanada de la Presidencia Municipal, recibió a las autoridades que hicieron posible este evento, destacando la presencia de la Lic. Dania Itzel Rodríguez Zamarrón, Titular de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado; y el Delegado Federal de Bienestar en Tamaulipas el Mtro. Luis Lauro Reyes Rodríguez.

La Caravana transformó el espacio en un centro de atención integral, donde se ofrecieron servicios y trámites de manera gratuita para la población, incluyendo servicio médico gratuito a través de un módulo de consulta médica, un módulo de vacunación y módulos de orientación de cáncer cervicouterino y de mama, pruebas rápidas de hepatitis, entre otras. Además, se instalaron módulos de atención comunitaria con la participación de dependencias como el SAT para atención al contribuyente, el Registro Agrario Nacional (RAN) para trámites agrarios, módulos de Becas para el Bienestar y LICONSA para la venta de leche y la inscripción de beneficiarios.

El Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. “El trabajo en equipo es la clave para llevar más beneficios a nuestra gente. Agradecemos la colaboración invaluable de los representantes del Gobierno de México y del Estado de Tamaulipas, quienes se han sumado a esta gran jornada para nuestras familias.

“Cada uno de estos módulos aquí presentes, cada uno de estos servicios, tiene un objetivo: impactar de manera positiva en la vida de nuestra gente, que mejoremos, que avancemos juntos. Y así es como lo hacemos aquí en González en este gobierno. Por eso estamos agradecidos con la Procuraduría Agraria por esta importante iniciativa, más aún siendo González el primer municipio donde se realiza en Tamaulipas.” Destacó.

La jornada de las “Caravanas de la Mujer en la Propiedad Social” en González, dejó un beneficio para poco más de mil personas, quienes pudieron recibir algún tipo de apoyo por parte de las dependencias ahí presentes, y refleja el respaldo de los tres niveles de gobierno en beneficio de la población.

En el evento también estuvieron presentes el Arq. Luis Armando Cortazar Domínguez, Representante de la SEDATU; el Ing. Luis Alberto Gámez Ledezma, Encargado del Despacho de la Oficina de Representación en el Estado de Tamaulipas del Registro Agrario Nacional; Román Rigoberto Garza Infante, Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado; el Dr. José Flores Romero, Representante del IMSS-Bienestar; la MVZ Martha Irene Olguín Valadéz, Gerente del Programa de Abasto Social LICONSA en Tamaulipas; y la C.P. Guadalupe de Grazcia Aguilar Sandoval, Directora Técnica y Enlace de la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Rural Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, quienes en conjunto, realizaron un recorrido por los módulos y atendiendo incluso de manera personal algunas de las solicitudes por parte de la población.