REFRENDAN UAT Y SINDICATO ACADÉMICO COMPROMISO SOCIAL EN BENEFICIO DE COMUNIDADES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

” Al presidir la reunión con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) para la presentación de proyectos de vinculación social orientados a beneficiar a las comunidades más vulnerables, el rector Dámaso Anaya Alvarado señaló que, gracias a la colaboración del personal docente, se busca impulsar más proyectos altruistas y fortalecer la participación de la Universidad con la sociedad. “

“Estamos participando mucho, gracias al apoyo de las facultades y las unidades académicas. Vemos cómo la Universidad ha sido muy empática con muchas causas sociales”, indicó el rector de la UAT.

Refirió la colaboración en las jornadas asistenciales del DIF Tamaulipas, destacando el compromiso de los universitarios: “En la Universidad estamos trabajando todos de la mano. Participamos con jóvenes y con niños en diversos temas como el acercamiento de la investigación a las primarias y secundarias”, apuntó.

Subrayó que la UAT busca integrar a sus estudiantes en todas las áreas del desarrollo social del estado, fomentando acciones que refuercen su formación: “Así como queremos mejores estudiantes, mejores profesionistas, también tendremos mejores seres humanos al final del día, que sean empáticos con las causas sociales”, puntualizó.

Durante la sesión, en la que participaron el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, y delegados sindicales de las distintas dependencias académicas, el rector Dámaso Anaya destacó que la colaboración y suma de esfuerzos entre la administración central y el sindicato docente es clave para impulsar iniciativas académicas con un impacto social directo y transformador.

En el desarrollo de la sesión, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia presentó una iniciativa para acercar servicios de educación, salud y medioambiente en Ciudad Victoria; para la zona fronteriza, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán presentó una propuesta para apoyar a estudiantes que son madres de familia; y en la zona sur, el proyecto se enfocó en llevar servicios de salud, odontología, cultura y actividades recreativas para el adulto mayor en organismos asistenciales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/