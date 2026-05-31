“CUENTA CON EL PUEBLO DE TAMAULIPAS”, EXPRESA AMÉRICO VILLARREAL A CLAUDIA SHEINBAUM

-Desde el Recinto Ferial y ante más de 20 mil asistentes de los 43 municipios refrenda apoyo a la presidenta

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el pueblo de Tamaulipas; estamos celebrando y estamos de fiesta, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de miles de tamaulipecos y tamaulipecas que corearon juntos el grito de “¡Claro que se puede!”.

Desde el Teatro del Pueblo, en el Recinto Ferial de esta capital, y en un enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, previo al inicio del informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos”, expresó.

Agregó que, a dos años del inicio del segundo piso de la transformación, Tamaulipas está presente. “Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas”, reiteró.

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguen con entusiasmo el evento, ondean banderas de México y muestran mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuarto Poder de Tamaulipas/