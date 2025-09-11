TIENEN EL MANTE Y SU GENTE EL RESPALDO DEL GOBERNADOR AVA

* Con la representación del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Finanzas Jesús Lavín Verástegui, destacó en el trabajo de la Presidenta Municipal Patty Chío compromiso por la transformación de El Mante.

*Se han invertido 412 mdp en obra pública y social desde el inicio de la administración en el municipio de El Mante.

Tras la presentación del primer informe de Gobierno al frente a la administración pública en El Mante, el Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas Jesús Lavín Verástegui, destacó el compromiso del Gobernador Américo Villarreal Anaya para El Mante y junto con Patty Chío, se trabaja para llevar a las familias mantenses hacia mejores condiciones de vida

El secretario destacó que esta ciudad cañera ha tenido el respaldo de Américo Villarreal Anaya desde el inicio de la administración, acciones que llevará a este municipio a una mejor etapa de modernización y mejores condiciones de vida.

“Se han invertido desde el inicio de la administración para El Mante, 412 millones de pesos divididos en Obra Pública, becas, despensas, apoyos rurales, útiles escolares y seguiremos apoyando a los mantenses” dijo.

El Secretario refrendó la felicitación del gobernador del estado a la Presidenta Patty Chío ” “les traslado su exhorto de continuar cultivando el amor a Tamaulipas, el humanismo como norma de conducta y horizonte ideológico, así como la unidad y la concordia, sobre todas las cosas”.

Destacó que se valora y se refrenda el máximo compromiso con la transformación en favor del bienestar de la igualdad, la seguridad, la justicia y la prosperidad compartida.

“Gracias a todas y todos por su atención y por la hospitalidad con la que me han recibido en este acto solemne del Primer Informe”.

El secretario hizo el compromiso de entregar al Gobernador, la glosa del primer informe, en donde se integran las obras, acciones y programas realizados durante el primer año de Gobierno de la Alcaldesa Patty Chío, al frente de la administración 2024-2027.