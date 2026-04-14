FOMENTAN EL AMOR POR LA CULTURA Y LA HISTORIA EN LA NIÑEZ MANTENSE

Estudiantes de la primaria “Hnos. Vázquez Gómez” realizaron un recorrido guiado por los recintos más emblemáticos de la ciudad, acompañados por autoridades municipales.

El Mante, Tam. – Con el objetivo de fortalecer la identidad local y el conocimiento histórico entre las nuevas generaciones, alumnos de la Escuela Primaria “Hnos. Vázquez Gómez” protagonizaron una enriquecedora jornada cultural mediante una visita guiada por los espacios más representativos del municipio.

El itinerario incluyó paradas estratégicas en la Biblioteca Regional “Praxedis Balboa Gojón” y la Galería “Ramón Cano Manilla”, donde los estudiantes pudieron apreciar de cerca el acervo bibliográfico y artístico que resguarda la ciudad. El recorrido culminó en los pasillos de la Presidencia Municipal, donde los menores conocieron la historia plasmada en el mural institucional.

La actividad contó con la participación activa de figuras importantes en la formación y gestión cultural del municipio, entre ellos: Patty Chío, Presidenta Municipal; Judith Amaro Rivas, Regidora comisionada en Cultura; Ernesto Ramírez Hernández, Cronista de la ciudad; Magdiel Saldaña Salce, Profesor de la institución educativa.

Durante la visita, la alcaldesa Patty Chío y los funcionarios presentes destacaron la importancia de estos recorridos para fomentar el acercamiento de la niñez al arte y la historia. Estas acciones buscan que los alumnos no solo aprendan en las aulas, sino que vivan la experiencia de reconocer el patrimonio cultural de El Mante como parte fundamental de su crecimiento integral.

“Es vital que nuestros niños conozcan sus raíces y valoren el talento de quienes han dado identidad a nuestra región”, se enfatizó durante el encuentro.