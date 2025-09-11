PATTY CHÍO SIENTA LAS BASES DE LA TRANSFORMACIÓN EN EL MANTE

* Al rendir su primer informe de Gobierno, la Presidenta Municipal Patty Chío, destacó el trabajo que junto a sus compañeros de cabildo se ha realizado en los últimos 11 meses al frente de la administración pública municipal.

* En este primer año, se destaca la inversión de 66 millones de pesos en programas federales FAISMUN Y FORTAMUN, destinados para el renglón de obras públicas.

* 50% del presupuesto de obras, fue enfocado a la rehabilitación de drenajes colapsados y colectores.

Al comparecer públicamente ante las familias mantenses en el Primer Informe de Gobierno, la presidenta Municipal Patty Chío dio cuenta del trabajo realizado en los primeros 11 meses de la administración municipal, periodo en el que se ha logrado sentar las bases para la transformación de El Mante.

Con la presencia del representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Jesús Lavín Verástegui, secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas; se desarrolló la sesión solemne del cabildo 2024-2027, dando cumplimiento al reglamento interior del Republicano Ayuntamiento de El Mante y el Artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

La Presidenta Patty Chío destacó que el desafío de gobernar a El Mante ha sido difícil, al recibir una ciudad en medio del abandono, en una situación muy dolorosa que causaba indignación por la forma tan irresponsable que se dejó crecer la problemática en el renglón de drenaje sanitario que se encontraba colapsado, con un rezago de más de 20 años y que llevará tiempo dar solución completa.

“Es incomprensible cómo pudieron transitar años y años, viendo como se tiraban las aguas negras sin hacer nada… es inaudito, como veían convertirse en chatarra los camiones recolectores de basura, sin hacer el mínimo esfuerzo por adquirir, aunque sea uno solo”, dijo en su discurso.

La alcaldesa destacó que durante el primer año de Gobierno, la administración municipal se ha enfocado en dar solución a estos dos renglones y como resultado, se destaca la asignación del 50 % del presupuesto de 66 millones de pesos de programas federales FAISMUN Y FORTAMUN, destinados para el renglón de obras públicas que solucionará el colapso de los drenajes y colectores; así como el proyecto para la compra de tres camiones recolectores de basura.

Mención especial en este informe ocupó el Sistema DIF, que de la misma forma al recibirlo en octubre del 2024, se realizó un esfuerzo para reanudar la atención y los servicios que se dejaron de ofrecer. Siendo un renglón muy sensible en el que se trabaja para dar una atención y trato humanista a los grupos vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, además de las mujeres y los adultos mayores en los diferentes programas .

Agradeció en todo momento el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya y de su esposa la Presidenta del DIF Tamaulipas María del Pilar Santiago de Villarreal. Gracias a sus acciones será posible colocar a El Mante en la ruta de la transformación y dinámica de crecimiento en Tamaulipas, con la construcción del colector Zapata y la modernización del bulevar Américo Villarreal Guerra.

En esta comparecencia, la Alcaldesa reconoció el trabajo del gerente de la COMAPA El Mante Jorge Salomón González, organismo con el que se ha trabajado hombro a hombro para atender la problemática de drenajes colapsados y hacer mucho más eficiente el servicio de agua potable en la ciudad; además de la inversión histórica que se ha logrado asignar a través de programas de la Comisión Nacional del Agua y del equipamiento que con recursos propios ha logrado destinar el organismo, para la compra de equipamiento y rehabilitación en los sistemas de bombeo.

Ante la ciudadania mantense que respondió a la convocatoria, Patty Chío sostuvo que es un informe apegado a la realidad en el que no pretende halagos: “No queremos realizar acciones que por fuera se vean “bonitas” y por dentro sean un problema para las generaciones futuras. no vamos a incurrir en el populismo que entrega dádivas electoreras, en lugar de entregar trabajo” afirmó.

A nombre del cabildo 2024-2027 destacó “Hoy desde aquí, quiero decirles que nuestra labor está dando respuestas reales a problemas graves… estamos trabajando ¡Sentando las bases de la obra pública en El Mante “.

Dijo que los mantenses fueron testigos de un presente de trabajo y esperanza, que sienta las bases para un futuro de bienestar: “Que a nadie le quede duda ¡Unidos Transformamos!”.

La Alcaldesa agradeció la presencia de la senadora Olga Sosa Ruíz y los diputados Alberto Moctezuma, José Schekaiban Ongay; Ursula Salazar Mújica;los Alcaldes de Altamira Armando Martínez y esposa, de González Miguel Alejandro Zuñiga, de Tula René Lara, Xicoténcatl Mariela López, de Gómez Farías Frank de León; además de ex Presidentes Municipales, funcionarios federales, estatales, municipales y representantes de la sociedad civil quienes dieron muestra de la unidad con la que se trabaja en El Mante y que solo ¡UNIDOS TRANSFORMAMOS !.