REAFIRMA GOBIERNO DEL ESTADO COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN ALTAMIRA

-Con el arranque del ciclo escolar 2025–2026 en Altamira, el Gobierno de Tamaulipas reafirma que la educación es un derecho garantizado, impulsando igualdad de oportunidades con la entrega de útiles y libros como un verdadero acto de justicia social

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Altamira, Tamaulipas.- Con la entrega de más de 40 mil paquetes de útiles y 257 mil libros de texto, el Gobierno de Tamaulipas marcó el arranque del ciclo escolar 2025–2026 en el municipio de Altamira, reafirmando su compromiso con una educación de calidad y en igualdad de condiciones.

Con la representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, encabezó la ceremonia y destacó que “la educación básica es el cimiento de nuestra sociedad, donde se forjan valores y conocimientos que acompañarán a nuestras niñas y niños toda la vida”.

En su mensaje resaltó que, para el administración estatal y el gobierno federal, la educación debe ser un derecho garantizado para todas y todos, con apoyos que representan más que un ahorro económico, un verdadero acto de justicia social.

Saldívar Lartigue, subrayó que cada ciclo escolar consolida la visión humanista de la Nueva Escuela Mexicana, que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheimbaun Pardo, para busca mejorar la calidad educativa.

En su intervención, el alcalde Armando Martínez Manríquez, externó que la escuela también es el espacio donde nacen la amistad y el compañerismo que transforman comunidades.

La ceremonia reunió a representantes del sector educativo y social. En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, asistió el titular del CREDE Altamira, Jorge Luis Cisneros Martínez; también estuvieron presentes el director del plantel, Dionisio Luna Barraza; el representante del SNTE, Miguel Ángel Blanco Arteaga, y la presidenta del DIF Municipal, Rossy Luque de Martínez. Su participación refrendó la voluntad común de consolidar a la educación como motor de bienestar y transformación en Tamaulipas.

