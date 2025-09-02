GÓMEZ FARÍAS CELEBRA ANIVERSARIO DEL PARADOR TURÍSTICO EL JAGUAR, SÍMBOLO DE SU BELLEZA NATURAL

El gobierno municipal conmemora un año más del emblemático monumento, reafirmando el atractivo turístico del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas – El gobierno municipal, que encabeza el alcalde Frank Yussef De León, conmemora el aniversario del “Parador Turístico El Jaguar” resaltando la importancia de este monumento como símbolo del municipio por su riqueza natural. Con esta celebración se reafirma el compromiso de la administración local con el impulso del turismo y la preservación del entorno ecológico que distingue a Gómez Farías.

El Parador Turístico El Jaguar, un imponente monumento que representa la fauna local, se ha convertido en un punto de referencia para visitantes y residentes. Su construcción y posterior inauguración marcaron la promoción de Gómez Farías como uno de los municipios más atractivos de Tamaulipas, gracias a su exuberante naturaleza, su variada fauna y su abundante flora.

El alcalde De León destacó el valor del Parador Turístico El Jaguar como un atractivo turístico clave y como un reflejo de la identidad de Gómez Farías. “Este monumento no solo embellece nuestro municipio, sino que también representa nuestro compromiso con la conservación de la naturaleza y el fomento del turismo responsable”, afirmó el alcalde.

Gómez Farías se distingue por su biodiversidad y sus paisajes únicos, que atraen a turistas nacionales e internacionales interesados en el ecoturismo y la observación de aves. La administración municipal ha implementado diversas iniciativas para promover el turismo sostenible en la región. El objetivo es generar un impacto positivo en la economía local, al tiempo que se protege el valioso patrimonio natural de Gómez Farías.

La celebración del aniversario del Parador Turístico El Jaguar refuerza el orgullo de los habitantes de Gómez Farías y su compromiso con la preservación de su entorno natural, consolidando al municipio como un destino turístico de primer nivel en Tamaulipas.