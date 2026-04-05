VIVE PATTY CHÍO TRADICIONES DE CONGREGACIÓN QUINTERO

*La comunidad reconoce la aportación de la Presidenta Municipal para preservar sus raíces al respaldar la emblemática celebración de la Semana Santa.

En un ambiente lleno de identidad, cultura y unión familiar, la Presidenta Municipal Patty Chío formó parte de las tradicionales festividades de Semana Santa en Congregación Quintero, una de las celebraciones más representativas de la región.

Durante su visita, convivió con las familias, participó en las actividades , siendo testigo del profundo arraigo de las costumbres que han pasado de generación en generación, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la comunidad.

Habitantes de la comunidad reconocieron y agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal, destacando el compromiso de Patty Chío por impulsar y preservar las tradiciones que dan identidad al municipio.

Estas acciones reafirman la importancia de mantener vivas nuestras raíces, promoviendo espacios de convivencia que fortalecen la cultura y el orgullo de ser mantenses.

Además de ser parte de la fiesta, la Alcaldesa instruyó a distintas áreas de Servicios Públicos a realizar el trabajo previo para que las calles de la Comunidad lucieran listas para recibir a los visitantes; se realizaron además trabajos de alumbrado para el escenario central de las actividades y calles de la zona.

Con este respaldo se reafirma la importancia de mantener vivas nuestras raíces, promoviendo espacios de convivencia que fortalecen la cultura y el orgullo de ser mantenses.