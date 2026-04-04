ARRANCA LA RUTA 4X4 EN XICOTÉNCATL Y EL AYUNTAMIENTO INVITA A DISFRUTARLA

Xicoténcatl, Tamaulipas. – El Ayuntamiento de Xicoténcatl invita a la ciudadanía y visitantes a ser parte del arranque de la emocionante Ruta 4×4, una de las actividades más esperadas de esta temporada de Semana Santa.

El evento dio inicio en la Plaza Principal en punto de las 11:00 de la mañana, desde donde partieron los participantes rumbo al majestuoso Río Guayalejo, ofreciendo un espectáculo lleno de adrenalina, convivencia y contacto con la naturaleza.

En este contexto, Mariela López Sosa Presidenta Municipal destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades que promueven la unión familiar y el turismo local, invitando a todas las familias a sumarse y disfrutar de los atractivos que ofrece el municipio. La Ruta 4×4 forma parte de la cartelera de Semana Santa 2026, consolidándose como un evento que reúne emoción, tradición y sana convivencia para todas y todos.