EL MARTES CIUDADANO NO SE DETIENE EN XICOTÉNCATL PESE AL FRÍO

Xicoténcatl, Tam.— Aun con las bajas temperaturas de esta mañana, la presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó una nueva jornada del Martes Ciudadano, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.

Desde las primeras horas, familias de distintas colonias y comunidades acudieron para ser escuchadas directamente por la alcaldesa, quien dio respuesta a solicitudes de apoyo social, servicios públicos y proyectos comunitarios.

Mariela López Sosa destacó que, sin importar las condiciones del clima, su administración seguirá trabajando de manera constante para atender las necesidades de la población y fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno.