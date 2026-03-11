MARIELA LÓPEZ SOSA ENTREGA PREMIOS DE LA GRAN RIFA DEL PREDIAL 2026 EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamaulipas. — Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, encabezó la entrega de premios a las y los ciudadanos ganadores de la Gran Rifa del Predial 2026, como reconocimiento a quienes cumplieron puntualmente con el pago de este impuesto municipal.

Los premios consistieron en paquetes de paneles solares de seis módulos fotovoltaicos, un apoyo que permitirá a las familias beneficiadas generar ahorro en el consumo de energía eléctrica y contribuir a su economía familiar.

Durante la entrega, el Gobierno Municipal reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por su responsabilidad y participación, destacando que el pago del predial permite seguir impulsando obras, servicios y acciones para el desarrollo del municipio.

Asimismo, se subrayó que, trabajando unidos sociedad y gobierno, se continúa construyendo un mejor Xicoténcatl para todas las familias.