MANTENSES VIVEN LA FIESTA DE XANTOLO 2025

* La Presidenta Municipal Patty Chío encabezó la gran celebración, una festividad que logró reunir a cientos de familias mantenses en una jornada llena de color, tradición y orgullo por las raíces que honran la vida y la muerte.

En un evento sin precedentes, la Alcaldesa Patty Chío rodeada de familias y acompañada por el Cabildo mantense, presidió las actividades que dieron vida a la fiesta del Xantolo.

La celebración comenzó con la procesión de catrinas y catrines, participantes del concurso convocado por el Gobierno Municipal, junto a la cuadrilla de danzantes del ejido Ojo de Agua, quienes encabezaron el recorrido hasta la plaza principal.

Al llegar al lugar, el contingente solicitó a la Presidenta Municipal el permiso para iniciar la danza, realizando la entrega del ramo de flores que fue depositado en el altar comunitario, dando paso a una emotiva representación llena de simbolismo y respeto.

La cuadrilla deleitó a los asistentes con su danza tradicional, uno de los rituales más antiguos del Xantolo, donde las comparsas llenas de música, color y alegría representan el juego entre la vida y la muerte, disfrazándose de distintos personajes para “engañar” al más allá.

En su mensaje, la Presidenta Patty Chío agradeció la entusiasta participación de las familias, escuelas y colectivos que se sumaron a esta festividad:

“Agradezco profundamente a todas las familias, escuelas y colectivos que se han sumado a esta celebración. Con su entusiasmo y creatividad, demuestran que El Mante valora sus tradiciones y mantiene viva su identidad”.

Invitó a la ciudadanía a seguir celebrando con respeto, alegría y orgullo nuestras costumbres y tradiciones, pues —dijo— “honrar a los fieles difuntos es también celebrar la vida”.

El evento incluyó el concurso de catrinas y catrines, que contó con 19 participantes siendo los ganadores por categoría:

Alebrijes y esculturas : en nivel primaria, el primer lugar fue para.Xolo, realizado por la Escuela Alberto Carrera Torres ganadora de 2 minisplit, 2 computadoras; el segundo lugar Holkan, de la Escuela Primaria Niños Héroes Ej. El Chapultepec , ganadora de 1 minisplit, 1 computadora; en secundarias el primer lugar fue para la

Secundaria Técnica No 7,Pedro Martínez Noriega con ” Tradiciones que no mueren siendo acreedora de 2 minisplit, 2 computadoras; mientras que el segundo lugar fue para la Secundaria General No 2 Dr. Jaime Torres Bodet ,” Cuerudos Tamaulipecos “, ganadora de 1 minisplit, 1 computadora.

En la categoría de catrinas y catrines: en la categoría infantil : Katherine Canales Cuellar, Catrina Mictecacihuatl ganadora de 4,000 mil pesos; segundo lugar Leydi Pérez Izaguirre ganadora de 2 mil 500 pesos y y Hannah Rosa González López, Catrina Monarca 1,500 pesos.

En la categoría de jóvenes : Jorge Emmanuel Roldán Guzmán, El Señor de la Noche, recibió 5,000 pesos y segundo lugar para Frida Jijon Rodríguez, Catrina Mictecacihuatl ganadora de 3, mil pesos y el tercer lugar para Luisa Yadira Cano Rivera, Catrina Flor del Corazón Eterno ganadora de 2 mil pesos .

La Presidenta agradeció la gran participación de la comunidad educativa en las actividades realizadas, convocado a seguir fomentando el arraigo a las traiciones como el Xantolo.

Invitó a las familias a seguir disfrutando este Día de Muertos apreciando el gran altar de la plaza principal, así como las figuras de catrinas y alebrijes y murales que continuarán en exhibición este domingo.