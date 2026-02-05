FORTALECE PATTY CHÍO ATENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS CON APOYO DEL CRUM

La Alcaldesa sostuvo encuentro con el Secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro, para afinar el inicio del programa CRUM en El Mante .

El Gobierno Municipal de El Mante fortalece la atención a emergencias médicas gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, al contar ahora con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, con sede en este municipio.

Este importante avance es resultado del trabajo interinstitucional con la Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, lo que permitirá mejorar la coordinación y brindar una respuesta más oportuna y eficiente ante situaciones de emergencia médica.

A partir de este momento, el municipio dispone de ambulancia y personal capacitado, quienes, tras una valoración médica adecuada y oportuna, podrán realizar traslados de pacientes de manera coordinada con el CRUM, garantizando una atención profesional, segura y con criterios médicos especializados.

La Presidenta Municipal, Patty Chío, respaldó estas acciones y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta por la salud de la población, al señalar:

“La salud y la vida de las y los mantenses es una prioridad. Hoy damos un paso importante al fortalecer la atención de emergencias médicas, gracias al respaldo del Gobierno del Estado y a la coordinación con la Secretaría de Salud. Cuando trabajamos unidos, los resultados se reflejan en una mejor atención para nuestra gente.”

Asimismo, la alcaldesa reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan los servicios de salud en el municipio:

“Seguiremos gestionando y trabajando de manera coordinada para que El Mante cuente con servicios de salud más eficientes, oportunos y humanos, siempre poniendo en el centro el bienestar de las familias.”

Este esfuerzo conjunto refleja el trabajo en unidad entre los distintos niveles de gobierno y el compromiso del Gobierno Municipal de El Mante por salvaguardar la vida y el bienestar de la ciudadanía.