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ENCABEZA PATTY CHÍO FESTEJO POR 101 AÑOS DEL EJIDO VILLA JUÁREZ

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* ​La Alcaldesa encabezó una cabalgata en esta comunidad hoy, honrando la memoria de sus fundadores y conviviendo con las familias.

​La Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó los festejos por el 101 Aniversario del Ejido Villa Juárez.

La alcaldesa se unió a la fiesta de los habitantes de esta comunidad, también conocida como Vicente Guerrero, encabezando primero una cabalgata junto a jinetes de todo El Mante.

La alcaldesa festejó junto a los habitantes del ejido, que es uno de los más antiguos, y llamó a sus familias a seguir contribuyendo, como lo han hecho hasta ahora, en la Transformación de El Mante.

“Siempre tenemos que honrar a quienes iniciaron la historia de cada comunidad y por eso hoy nos unimos a estos festejos, muchas felicidades para esta comunidad”, dijo.

Agregó que desde el Gobierno Municipal de El Mante se trabaja a diario para todos los ejidos y colonias, procurando bienestar para las familias.

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