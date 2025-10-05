XICOTÉNCATL VIVE SU TERCER DÍA DE FIESTA CULTURAL EN EL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

Xicoténcatl, Tam. — Este domingo 5 de octubre, el arte, la danza y la música continuaron brillando en el tercer día del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, donde las familias de Xicoténcatl disfrutaron de una velada llena de tradición y alegría.

La jornada inició con la presentación del Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura “Felipe Turrubiates Guillén”, que engalanó el escenario con color, ritmo y orgullo tamaulipeco. Más tarde, el público disfrutó del espectáculo estelar de Marimba Perpetua – Percutam Dúo, quienes cautivaron con su talento y energía.

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, acompañada del Cabildo, personal del Ayuntamiento y familias del municipio, disfrutaron de esta gran noche que fortalece los lazos culturales y reafirma el compromiso de seguir impulsando el arte y la convivencia familiar.

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano continúa llenando de vida y cultura los corazones de los xicotenquenses.