ABRE SUS PUERTAS THE HOME DEPOT EN ALTAMIRA

*Con una inversión de 420 millones de pesos, la tienda genera cerca de un centenar de empleos directos

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó la inauguración de la primera tienda The Home Depot en el municipio de Altamira, un proyecto que representa una inversión de 420 millones de pesos y la generación de 97 empleos directos, fortaleciendo así el desarrollo económico de la región.

Durante su mensaje, el presidente municipal dio la más cordial bienvenida a la empresa líder en mejoras para el hogar, destacando que su llegada reafirma la confianza de los inversionistas en Altamira.

“Le damos la más cordial bienvenida a esta tienda que es de primer mundo. Me siento muy contento de que se encuentren aquí, lo he expresado en diferentes ocasiones. Que este negocio sea muy próspero”, expresó el alcalde.

Por su parte, José Antonio Rodríguez Garza, director general de The Home Depot México, señaló que esta es la tienda número 142 de la cadena en el país, y agradeció el respaldo del gobierno municipal para concretar el proyecto.

“Muchas gracias al alcalde Armando Martínez, quien nos ha apoyado de manera incondicional para que este proyecto hoy sea una realidad. Esta tienda es un claro ejemplo de que cuando se trabaja de la mano y se tienen metas claras, logramos una importante derrama económica. Éxito a Altamira y éxito a esta tienda”, manifestó el directivo.

En el evento estuvieron presentes Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión del Gobierno de Tamaulipas; la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez; así como directivos y colaboradores de la nueva tienda.

Como parte de esta inauguración, el alcalde Martínez Manríquez puso en operación los semáforos viales y peatonales ubicados frente al Fraccionamiento Náutico y la tienda The Home Depot, con el propósito de reforzar la seguridad vial y facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

“Queremos que la gente cruce con seguridad. Además, mantendremos vigilancia de Tránsito local y evaluamos la instalación de un paradero para evitar congestionamientos por ascenso o descenso de pasajeros”, puntualizó.

Inauguran paradero en acceso al Fraccionamiento Lagunas de Miralta

Igualmente, el jefe edilicio encabezó la inauguración de un nuevo paradero en el acceso al Fraccionamiento Lagunas de Miralta, obra que mejorará la movilidad y beneficiará a los habitantes que transitan por este importante sector de Altamira.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento económico, la seguridad vial y el bienestar de las familias altamirenses.