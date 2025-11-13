INCREMENTA LA UAT PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó este año la participación de su comunidad estudiantil en actividades deportivas, que actualmente alcanza el 18 % del total de su matrícula.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este crecimiento representa un avance significativo en la formación integral de las y los universitarios, al pasar del 12 % al 18 % la participación en el deporte universitario.

Subrayó que la UAT ha logrado posicionarse como un referente en la formación de atletas destacados, y resaltó que cada vez más jóvenes universitarios están obteniendo medallas y primeros lugares a nivel nacional en distintas disciplinas.

En este contexto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolla con gran entusiasmo los Juegos Deportivos Interfacultades, y en lo que respecta a la Zona Centro, las Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano se consolidan como el equipo más destacado del torneo al obtener siete medallas de oro y cuatro de plata, con triunfos en baloncesto 3×3 femenil, tochito varonil y femenil, voleibol de playa femenil, ajedrez varonil y tenis de mesa en ambas ramas, además de subcampeonatos en pádel, baloncesto, voleibol y tenis femenil.

Le siguen en el medallero los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, quienes brillaron con cinco de oro y cinco de plata, destacando en voleibol y ajedrez femenil, así como en pádel en ambas ramas y tenis varonil.

Mientras tanto, los Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades reafirmaron su calidad atlética con cinco medallas de oro y tres de plata, dominando el fútbol asociación en ambas ramas, en fútbol bardas varonil, voleibol de playa varonil y tenis femenil.

A su vez, los Dragones de la UAM Mante mantuvieron su fortaleza en deportes de conjunto, al obtener cuatro campeonatos en baloncesto 3×3 varonil, fútbol bardas femenil, softbol femenil y voleibol varonil, además de sumar cinco medallas de plata en disciplinas como baloncesto, fútbol asociación y ajedrez.

Los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria lograron el doblete en baloncesto al coronarse campeones tanto en la rama femenil como en la varonil, y obtuvieron seis medallas de plata en disciplinas como baloncesto 3×3, béisbol, voleibol, tenis y voleibol de playa.

Finalmente, las Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria tuvieron presencia en el podio al obtener medalla de plata en la disciplina de tochito femenil. A la espera de los resultados de los E-Games, esta edición se distingue por el entusiasmo estudiantil, la sana competencia y el compromiso de cada facultad con el fortalecimiento del deporte universitario.

Cuarto Poder de Tamaulipas/