INAUGURA ARMANDO MARTÍNEZ EL BUEN FIN 2025 EN ALTAMIRA

El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, la C.P. Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del Sistema DIF Altamira, encabezó la inauguración oficial del Buen Fin 2025 en las instalaciones de la tienda Arteli de Grupo Chedraui, ubicada en la zona centro de la ciudad.

Durante el arranque de esta importante jornada comercial, el jefe edilicio destacó el trabajo coordinado entre las diversas corporaciones de seguridad y dependencias municipales, estatales y federales, con el propósito de garantizar a la población un ambiente seguro durante los días de promoción y consumo responsable.

“Podemos avanzar con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Estatal, las Fiscalías tanto federal como municipal, y las unidades de Protección Civil. Contar con todas las fuerzas de seguridad nos permite garantizar a la ciudadanía que este Buen Fin, que inicia este jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre, se desarrollará con tranquilidad, seguridad y convivencia social”, subrayó Martínez Manríquez.

El edil anunció además una medida de apoyo económico para los trabajadores del municipio, con el propósito de incentivar el consumo local y fortalecer la economía interna.

“Estoy seguro de que habrá muy buenas promociones. También nosotros, desde el Ayuntamiento, estamos haciendo nuestra parte. Autoricé que este día se otorgue el 50% del aguinaldo adelantado a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Altamira, a su sindicato, al personal del Sistema DIF Altamira y a las y los trabajadores de la COMAPA Altamira. Con esto coadyuvamos para que más de 3 mil 500 personas tengan la oportunidad de aprovechar las promociones del Buen Fin”, señaló el presidente municipal.

En el evento estuvieron presentes el subdirector de la región noreste de Grupo Chedraui, Enrique Guiloche Calero; el presidente de la CANACO Altamira, Lic. César Sánchez Aguilar; síndicos, regidores, funcionarios del Ayuntamiento y representantes del sector comercial, quienes coincidieron en la importancia de fomentar la reactivación económica y el consumo responsable en beneficio de las familias altamirenses.