FRANK DE LEÓN IMPULSA OBRA: NUEVO DREN PLUVIAL Y BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO

Obra integral protegerá a los habitantes de Gómez Farías de futuras inundaciones, sirviendo además como vía peatonal segura.

Gobierno de Gómez Farías Avanza en Obras Clave para la Protección Civil

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El Gobierno Municipal, bajo la dirección del alcalde Frank de León, continúa ejecutando importantes trabajos de infraestructura en la cabecera municipal, enfocados en la protección y mejora de la calidad de vida de los habitantes. Actualmente, los esfuerzos se concentran en la construcción del nuevo dren pluvial en la estratégica calle Miguel Hidalgo.

Esta obra ha sido catalogada por las autoridades locales como un proyecto de gran impacto, debido a su carácter multifuncional. El dren pluvial no solo tiene la misión fundamental de encauzar las aguas y proteger a la zona de inundaciones durante la temporada de lluvias, sino que también ha sido diseñado para servir simultáneamente como una banqueta renovada, ofreciendo un paso seguro y digno para los peatones.

El presidente municipal, Frank de León, supervisó personalmente el avance de la obra, reconociendo la labor del equipo de trabajo. Al destacar la dedicación y el compromiso con los ciudadanos, el alcalde expresó su satisfacción por el progreso continuo:

“Gracias equipo, ¡por ti, seguimos haciendo historia!”

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Gómez Farías reitera su compromiso con la inversión en obras de infraestructura básica que garantizan la seguridad y el bienestar social de sus comunidades. Se espera que la finalización del dren pluvial en la calle Miguel Hidalgo marque un antes y un después en la gestión del riesgo de inundaciones en la zona.