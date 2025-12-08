GÓMEZ FARÍAS SE VISTE DE GALA: ENCENDIDO DEL PINO Y FESTIVAL NAVIDEÑO 2025 UNEN A LA COMUNIDAD

Desfile, música, regalos y sorpresas llenaron de alegría a todos los asistentes que acompañaron al alcalde Frank de León en la tradicional celebración decembrina en Loma Alta.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, se iluminó de espíritu festivo con la realización del Festival Navideño 2025, cuyo momento cumbre fue el encendido del pino en la localidad de Loma Alta. El alcalde Frank de León compartió estos momentos de gran alegría con todos los asistentes, en un evento diseñado para fomentar la unión y la gratitud comunitaria.

La jornada festiva comenzó con un animado desfile que recorrió la distancia desde la plaza 5 de Mayo hasta el foro contiguo a la iglesia, reuniendo a una multitud de familias y vecinos. A lo largo del trayecto y en el punto de encuentro, la comunidad disfrutó de una programación llena de atractivos:

Festival Artístico

Música en vivo

Paseos en el Trenecito

Entrega de Dulces y Juguetes

Regalos y sorpresas

La felicidad y el entusiasmo fueron el común denominador entre los asistentes, quienes celebraron la llegada de las fiestas decembrinas.

Al dirigirse a la comunidad, el alcalde Frank de León compartió un mensaje de profunda reflexión y esperanza:

“Que estas épocas nos sigan uniendo como comunidad, agradecidos por lo que se tiene y por lo que viene”.

El Encendido del Pino Navideño simbolizó oficialmente el inicio de la temporada de celebraciones en Gómez Farías, reafirmando el compromiso de la administración local con el bienestar y la cohesión social de sus habitantes.