GESTIONA ARMANDO MARTÍNEZ IMPORTANTE DONACIÓN PARA BENEFICIO DE ALTAMIRA

*Consistente en un camión de bomberos y equipo de desazolve con un costo en conjunto de 23 millones de pesos

En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez anunció la llegada de una importante donación de equipo especializado, destinada a fortalecer la capacidad operativa de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y de COMAPA Altamira.

La entrega, realizada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la empresa Linde NITROPET, consiste en un camión de bomberos modelo 2024 y un equipo combinado de desazolve modelo 2025, con una inversión conjunta aproximada de 23 millones de pesos.

El presidente municipal destacó que esta aportación representa un avance histórico para Altamira, al dotar al municipio de unidades modernas, seguras y altamente equipadas para la atención de emergencias, el combate de incendios y el mantenimiento de la red pluvial y sanitaria.

“Agradecemos profundamente a PEMEX por esta importante donación. Estos equipos serán de gran beneficio para la comunidad altamirense y permitirán brindar un servicio más eficiente y oportuno”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

El nuevo camión de bomberos marca SCANIA, totalmente equipado y de última generación, reforzará de manera significativa la operatividad del cuerpo de Bomberos, convirtiéndose en la primera unidad completamente nueva en la historia de la corporación.

Por su parte, el equipo combinado de desazolve cuenta con una capacidad total de 11 mil litros —4 mil de agua y 7 mil para la extracción de sólidos—, lo que permitirá eficientar los trabajos de limpieza de drenes, pozos de visita y sistemas de alcantarillado.

Durante el anuncio, el alcalde subrayó la importancia de la coordinación institucional para lograr este tipo de beneficios:

“Estamos muy contentos por esta donación. Tomar en cuenta a Altamira tiene mucho que ver con la excelente relación entre el gobernador Dr. Américo Villarreal y la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum, así como con el trabajo que realizamos en coordinación con PEMEX. Este es un día histórico para Altamira”, afirmó.

Con esta gestión, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con instituciones y empresas para elevar los estándares de seguridad, respuesta y calidad de servicios en Altamira, consolidando un municipio mejor preparado y más seguro para todas las familias.